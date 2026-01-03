PJ Chacabuco: "la fuerza no es una vía para resolver conflictos de una nación soberana"

Comunicado.
El Partido Justicialista de Chacabuco y el bloque de Concejales de fuerza patria se expresa ante la situación de Venezuela por la incursión militar en Venezuela y reafirma la tradición diplomática Argentina
Ante la reciente incursión armada de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, Partido justicialista de Chacabuco y el Bloque de Concejales de Fuerza Patria manifiestan su categórico rechazo a cualquier forma de intervención militar extranjera, sosteniendo que el uso de la fuerza no es una vía legítima para resolver conflictos internos de una nación soberana. Fieles a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, advertimos que estas acciones unilaterales vulneran el derecho internacional y sientan un precedente peligroso para la estabilidad regional.
Nuestra posición es clara y se fundamenta en la tradición histórica de la diplomacia argentina: reivindicamos la vigencia de las doctrinas Drago y Calvo, y el principio de autodeterminación de los pueblos. Sostenemos que la crisis política y la necesaria transparencia institucional en Venezuela deben ser resultados exclusivamente por los propios venezolanos a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos, sin tutelajes ni injerencias externas que solo agravan el sufrimiento de la sociedad civil.
Consideramos que la decisión de actuar eludiendo los canales diplomáticos multilaterales y los controles institucionales propios de un sistema republicano constituye un retroceso en la convivencia global. La democracia no se impone mediante las armas; se construye con diálogo y respeto a la legalidad. Por ello, instamos a la comunidad internacional a retomar la senda de la negociación y la solución pacífica de controversias, priorizando siempre la paz y el respeto irrestricto a la soberanía nacional.
Firma:
Partido Justicialista de Chacabuco
