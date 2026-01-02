viernes, 2 de enero de 2026

Licitan una obra para Chacabuco financiada con fondos europeos

 


Detalles.

Avanza la licitación de una obra que beneficiará a Chacabuco y la zona que cuenta con financiamiento europeo.



Tiene un presupuesto cercano a los 140 mil millones de pesos

Se trata de la “Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo V, Etapas 1 y 2”, Partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco, en el marco del “Proyecto de Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca Del Río Salado”.

Es una obra que no prosiguió el gobierno nacional y fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires el que consiguió el dinero para proseguir con la misma. Se espera que ayude a mejorar el desagüe de la región y mejore el estado general del Río Salado.

Los fondos surgen del Banco Europeo de Inversiones. La obra se licitará en 2 lotes.

El Lote 1 tiene un presupuesto de 67.284.449.768 de pesos; y el lote 2, de 67.094.541.967,19 de pesos 

Se autorizó el llamado a Licitación Pública Internacional, y se fijó como fecha límite para la recepción de ofertas  el día 26 de febrero de 2026 a las 11:30 horas y  para la apertura de ofertas,  el día 26 de febrero de 2026 a las 12.00 horas.

Los pliegos se pueden conseguir en:  http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones


