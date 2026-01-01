jueves, 1 de enero de 2026

Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia


Un ex vecino se encuentra varado en una ciudad de la Patagonia y está pidiendo ayuda a través de los medios.



Está pernoctando en la terminal de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, desde el viernes por la tarde.

Según dijo a los medios de dicho lugar,  viajó al sur por una promesa laboral en Comandante Luis Piedra Buena que no se concretó y sufrió el robo de su pensión. La cifra sería de 410 mil pesos.

Pide ayuda a la comunidad para poder alimentarse, descansar bajo techo y reunir el dinero necesario para regresar a su hogar.

Se llama Gustavo Daniel Garay, y tiene 54 años. Dijo que es oriundo de Chacabuco pero vive en Misiones desde hace 5 años.

Llegó a Pico Truncado porque lo llevó un camionero.

Necesita 200 mil pesos para pagar el pasaje de regreso a Misiones. Dejó el alias bancario: suiza.pedro.juan


