Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia

Un ex vecino se encuentra varado en una ciudad de la Patagonia y está pidiendo ayuda a través de los medios.
Está pernoctando en la terminal de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, desde el viernes por la tarde.
Según dijo a los medios de dicho lugar, viajó al sur por una promesa laboral en Comandante Luis Piedra Buena que no se concretó y sufrió el robo de su pensión. La cifra sería de 410 mil pesos.
Pide ayuda a la comunidad para poder alimentarse, descansar bajo techo y reunir el dinero necesario para regresar a su hogar.
Se llama Gustavo Daniel Garay, y tiene 54 años. Dijo que es oriundo de Chacabuco pero vive en Misiones desde hace 5 años.
Llegó a Pico Truncado porque lo llevó un camionero.
Necesita 200 mil pesos para pagar el pasaje de regreso a Misiones. Dejó el alias bancario: suiza.pedro.juan
