Altercado en un supermercado de Chacabuco

A horas del año nuevo.
Esta tarde se registró un altercado en un supermercado de la Ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Esto motivó que fuera convocada la Policía. Dos patrulleros fueron al lugar.
Según los vecinos que estuvieron presentes, se cruzaron dos personas unidas por una causa penal que ha dejado heridas que no cierran a pesar del paso de los años.
Cuando los móviles policiales llegaron al supermercado, una de las partes ya se había retirado.
No hubo daños en el comercio.
Ocurrió en Inmediaciones de Perón y Quintana.
