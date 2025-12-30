martes, 30 de diciembre de 2025

Robo en una vivienda de Chacabuco

 

Esta tarde.

Un vecino puso en conocimiento de la policía que se fueron robo esta tarde en la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Se retiró de su casa y cuando regresó encontró daños en el alambrado perimetral y una ventana. Detectó faltantes entre sus pertenencias. 

Ocurrió ni mediación de Pellegrini y Matheu.


