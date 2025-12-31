miércoles, 31 de diciembre de 2025

Incendio en la medianoche de Chacabuco

 


En un barrio.

Pasada la medianoche se registró un incendio en un barrio alejado del centro.





Al parecer,  tomó fuego pasto en cercanía de una vivienda.

Los bomberos voluntarios fueron convocados por la Policía.

Ocurrió en inmediaciones Castelli y Spinetti.


