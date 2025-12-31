Incendio en la medianoche de Chacabuco

En un barrio.
Pasada la medianoche se registró un incendio en un barrio alejado del centro.
Al parecer, tomó fuego pasto en cercanía de una vivienda.
Los bomberos voluntarios fueron convocados por la Policía.
Ocurrió en inmediaciones Castelli y Spinetti.
