Fue aprobado el aumento de tasas y algo más

Esta tarde.
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Chacabuco aprobó el aumento de tasas y la tasa por salud..
Volver a Chacabuquero.
El oficialismo justificó el aumento de tasas y la creación de la tasa por Salud en la "asfixia" presupuestaria a la que somete el gobierno nacional a la Provincia y a los Municipios.
En cuanto a la oposición, ante sus bancas cada edil colocó un cartel que decía "No al impuestazo".
Según Ignacio Orsini la tasa por Salud implica una doble imposición para los contribuyentes.y resultaría inconstitucional de ser aprobada
Agustín Zarkovich calculó que el aumento de tasas será del 69 por ciento cuando la inflación anual estuvo por debajo del 32 por ciento.
Agregó que en el Hospital "hay mucho que recortar".
El mayor contribuyente Jorge Pérez consideró que la falta de asistencia de algunos de sus pares pudo haber sido fogoneada por el actual miembro del directorio del Banco Provincia Marcelo Daletto. Consideró que el mismo es un "inmoral".
De ahora en más cada frentistas deberá pagar 10.000 pesos por propiedad para ayudar a mantener el sistema de Salud.
Tras la votación Orsini consideró que para aprobar la ordenanza impositiva se requiere la mitad más uno de la asamblea.
