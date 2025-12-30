martes, 30 de diciembre de 2025

Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.



Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.


Los ganadores fueron:

- 4698, adquirido por Néstor Pavese

- 4486, adquirido por Ivana Genacio

- 1125, adquirido por Carla Chari

- 3351, adquirido por Roberto Carón

- 10765, adquirido por Claudio Bruno


