martes, 30 de diciembre de 2025

Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un principio de incendio la vivienda en un barrio de la ciudad de Chacabuco. 



Es siniestro ocurrió en el patio de la casa. Al parecer, alguien echó nafta al fuego de una parrilla. Algunas llamas alcanzaron a una pileta.

Fueron convocados los bomberos pero los moradores de la casa pidieron apagar el siniestro por sus propios medios.

Una mujer sufrió un problema nervioso a raíz de la situación.

Ocurrió en Domínguez entre San Isidro y pasaje Doctor Buey



