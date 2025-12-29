Masculino fue identificado nuevamente y algo más

Esta noche en Chacabuco.
Esta noche volvió a ser identificado por la Policía un sujeto de alrededor de 46 años.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un sujeto que registra un pedido de averiguación de paradero por infringir un régimen de salidas transitorias.
En esta oportunidad fue identificado por la Policía porque estaba alcoholizado sentado en un banco del Hospital Municipal.
Intrusos.Gracias a la actitud de los vecinos, fueron detectados dos intrusos en una propiedad ajena, este lunes.
Los habitantes del barrio dieron aviso a la Policía sobre el ingreso de los desconocidos a una vivienda en estado de abandono en horas de la tarde.
Los jóvenes no tenian antecedentes.
Ocurrió en Pellegrini entre Pueyrredón y San Lorenzo.
