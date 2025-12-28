domingo, 28 de diciembre de 2025

Retuvieron motos este domingo en Chacabuco

 


Detalles.

La.Subsecretaría de Tránsito informó que este domingo se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas sin chapa patente y falta de luces.



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco

- PJ: "Somos, Juntos, UCR igual corrupción"

- Violento choque en la tarde de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Incidentes en Chacabuco

- Necrológicas I

- Retuvieron motos y algo más en Chacabuco

- Lo pararon por tránsito y lo demoraron por una causa penal en Chacabuco

- Robo en un departamento de Chacabuco

- Jinete trasladado al Hospital de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se llevó a cabo el festival solidario

- Hallazgo sin vida 

- Sigue aumentando el precio del pasaje de colectivo de larga distancia

- En alerta en rutas y caminos de la zona

- Estos son los precios para pasar el Verano en las piletas del Parque Recreativo de Chacabuco

- Demorado mientras deambulaba por Chacabuco

- El premio de Navidad se vendió en una agencia del centro de Chacabuco

- Lesionados en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Retuvieron una moto con escape antirreglamentario en Chacabuco

- Menor accidentado en el acceso a Chacabuco

- Choque en la madrugada de Chacabuco

- Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco


 

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)