Incidentes en Chacabuco

Últimas horas.
En las últimas horas se registraron inocentes en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, durante la madrugada la Policía debió prestar apoyo al personal de Tránsito porque el conductor de un vehículo había pedido ayuda a familiares descontento con el posible secuestro.
Ocurrió en Inmediaciones de Vieytes y Santa Fe.
Por otro lado, en una vivienda, durante la madrugada, una vecina se fue de compras y al regresar se dio cuenta que faltaba su teléfono celular.
Al parecer, los sospechosos son todas las personas que quedaron en la vivienda mientras la mujer no estuvo.
Sucedió en cercanías del barrio Ubaldo Martínez.
Por último, al menos dos conductores se durmieron a poco de haber estacionado en distintos puntos de la ciudad, esta mañana temprano. Como los vehículos estaban con las puertas abiertas los vecinos llamaron a la Policía creyendo que. Los conductores tenían algún problema de salud.
Finalmente, solamente estaban alcoholizados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron motos y algo más en Chacabuco
- Lo pararon por tránsito y lo demoraron por una causa penal en Chacabuco
- Robo en un departamento de Chacabuco
- Jinete trasladado al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se llevó a cabo el festival solidario
- Sigue aumentando el precio del pasaje de colectivo de larga distancia
- En alerta en rutas y caminos de la zona
- Estos son los precios para pasar el Verano en las piletas del Parque Recreativo de Chacabuco
- Demorado mientras deambulaba por Chacabuco
- El premio de Navidad se vendió en una agencia del centro de Chacabuco
- Lesionados en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron una moto con escape antirreglamentario en Chacabuco
- Menor accidentado en el acceso a Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario