Retuvieron una moto con escape antirreglamentario en Chacabuco

La Subsecretaría de Tránsito informó que esta madrugada fue retenida una motocicleta con escape antirreglamentario
En otros puntos de la ciudad fueron secuestradas tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y sin casco una de las mismas conducida por menor de edad falta de luces y chapa patente, y otra participe de un accidente.
