sábado, 27 de diciembre de 2025

Sigue aumentando el precio del pasaje de colectivo de larga distancia

  

Viajar desde Chacabuco.

Se registró un nuevo aumento en el precio del pasaje de colectivo desde Chacabuco a Buenos Aires.



Volver a Chacabuquero.

El pasaje más barato, semi cama, pasó de 20.500 pesos a 23.000 pesos; y el servicio cama mantiene de 28.000 pesos a 29.000 pesos. Son los precios que ofrecen La Estrella y Flecha Bus.

A Junín el pasaje más barato quedó en 6.000 pesos por Transporte Automotores La Plata; y el más caro a 10.000 pesos por La Estrella y Flecha Bus.


Dato: el 31 de diciembre el último colectivo a Buenos Aires parte de Chacabuco a las 14.20. El 1° de enero el primer servicio para Chacabuco parte a las 8.00 desde la Estación de Retiro de Buenos Aires.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- En alerta en rutas y caminos de la zona

- Estos son los precios para pasar el Verano en las piletas del Parque Recreativo de Chacabuco

- Demorado mientras deambulaba por Chacabuco

- El premio de Navidad se vendió en una agencia del centro de Chacabuco

- Lesionados en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Retuvieron una moto con escape antirreglamentario en Chacabuco

- Menor accidentado en el acceso a Chacabuco

- Choque en la madrugada de Chacabuco

- Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Secuestraron gran cantidad de motos en Chacabuco

- Situación violenta en un supermercado de Chacabuco

- Todos los ganadores del sorteo final de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Inquietud por el paradero de unas menores de edad

- "Tomen medidas más serias con los que usan pirotecnia"

- Robo en una propiedad de Chacabuco

- Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco

- Muerte en el extranjero

- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)