Lesionados en un barrio de Chacabuco

Madrugada.
Dos personas sufrieron lesiones esta madrugada en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fueron mordidos por un perro en la vía pública. Pidieron asistencia médica pero al ver que las heridas sangraban en demasía decidieron concurrir al Hospital municipal por su propia cuenta.
La Policía fue a constatar la emergencia y terminó acompañando al vehículo de los lesionados hasta el nosocomio local.
Ocurrió en Inmediaciones de Junín y Corrientes.
Por otro lado, hubo quejas de vecinos por las motos que estuvieron circulando sobre la plaza General Paz durante la madrugada.
