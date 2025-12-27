sábado, 27 de diciembre de 2025

Estos son los precios para pasar el Verano en las piletas del Parque Recreativo de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco, invita a toda la comunidad a disfrutar de múltiples actividades para todas las edades en el marco del Programa Municipal de Verano, en los siguientes espacios.



Volver a Chacabuquero.


Natatorio Municipal de Solís y Olavarría

Escuelas de Formación y Torneos

· Beach voley

· Natación

· Natatorios Abiertos

· Natatorio Municipal (Avenida Solís y Olavarría)

De 14:00 a 19:00 horas

Todos los días de la semana

· Escuelas de Natación – Pileta Municipal

· Infantil: 10:00 a 12:00 horas

· Adultos: 12:00 a 14:00 horas


 Parque Recreativo Municipal de Alsina y Montesano

Natación

Lunes y miércoles

de 10:00 a 11:00 horas

Pileta libre familiar


Sábados y domingos

Tarifas:

· Por día: Menores: $3.000, Mayores: $5.000

· Por semana: Menores: $12.000, Mayores: $15.000

· Por mes: Menores: $40.000, Mayores: $50.000


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Demorado mientras deambulaba por Chacabuco

- El premio de Navidad se vendió en una agencia del centro de Chacabuco

- Lesionados en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Retuvieron una moto con escape antirreglamentario en Chacabuco

- Menor accidentado en el acceso a Chacabuco

- Choque en la madrugada de Chacabuco

- Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Secuestraron gran cantidad de motos en Chacabuco

- Situación violenta en un supermercado de Chacabuco

- Todos los ganadores del sorteo final de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Inquietud por el paradero de unas menores de edad

- "Tomen medidas más serias con los que usan pirotecnia"

- Robo en una propiedad de Chacabuco

- Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco

- Muerte en el extranjero

- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 



on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)