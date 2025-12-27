Estos son los precios para pasar el Verano en las piletas del Parque Recreativo de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco, invita a toda la comunidad a disfrutar de múltiples actividades para todas las edades en el marco del Programa Municipal de Verano, en los siguientes espacios.
Volver a Chacabuquero.
Natatorio Municipal de Solís y Olavarría
Escuelas de Formación y Torneos
· Beach voley
· Natación
· Natatorios Abiertos
· Natatorio Municipal (Avenida Solís y Olavarría)
De 14:00 a 19:00 horas
Todos los días de la semana
· Escuelas de Natación – Pileta Municipal
· Infantil: 10:00 a 12:00 horas
· Adultos: 12:00 a 14:00 horas
Parque Recreativo Municipal de Alsina y Montesano
Natación
Lunes y miércoles
de 10:00 a 11:00 horas
Pileta libre familiar
Sábados y domingos
Tarifas:
· Por día: Menores: $3.000, Mayores: $5.000
· Por semana: Menores: $12.000, Mayores: $15.000
· Por mes: Menores: $40.000, Mayores: $50.000
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Demorado mientras deambulaba por Chacabuco
- El premio de Navidad se vendió en una agencia del centro de Chacabuco
- Lesionados en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron una moto con escape antirreglamentario en Chacabuco
- Menor accidentado en el acceso a Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Secuestraron gran cantidad de motos en Chacabuco
- Situación violenta en un supermercado de Chacabuco
- Todos los ganadores del sorteo final de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Inquietud por el paradero de unas menores de edad
- "Tomen medidas más serias con los que usan pirotecnia"
- Robo en una propiedad de Chacabuco
- Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco
- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario