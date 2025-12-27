sábado, 27 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Luisa . 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - María Luisa Fernández de Zabaglio. Falleció a los 75 años.. Casa de duelo: Almafuerte 358. Sepelio a las 10.00..

.


