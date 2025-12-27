El premio de Navidad se vendió en una agencia del centro de Chacabuco

Con historia.
La fracción del número que ganó el tercer premio del Gordo de Navidad de la Lotería de la provincia de Buenos Aires se vendió en una histórica agencia del centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de la agencia de Cuozzo, ubicada en el centro de la ciudad.
Agostina, la cajera, confirmó la información a el Chacabuquero esta mañana.
El número favorecido fue el 87.156. El premio de 65 millones de pesos se dividirá entre todos los compradores de las fracciones del entero que se vendieron en distintos puntos del territorio bonaerense.
Se mantiene el anonimato del apostador por razones de seguridad. La primicia en Chacabuco la tuvo el Chacabuquero.
El próximo sorteo mayor de la Lotería es el Gordo de Reyes, el 16 de enero de 2026. Cada entero cuesta 20.000 pesos y la fracción, 2.000 pesos.
La agencia Cuozzo ya ha vendido premios mayores en años anteriores.
