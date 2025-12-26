Robo en una propiedad de Chacabuco

Este viernes.
Una vecina puso en conocimiento de Chacabuco que este viernes detectó que sufrió un robo en una casa de su propiedad.
Le sustrajeron distintas pertencias como bicicletas y una máquina de cortar pasto.
Fue dañada una puerta.
Ocurrió en Inmediaciones de Junín y Vidal.
Ya hubo otros robos en esta zona.
