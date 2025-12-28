Lo pararon por tránsito y lo demoraron por una causa penal en Chacabuco

Esta madrugada.
Esta madrugada la Policía demoró a un sujeto de 30 años.
Volver a Chacabuquero.
Había sido parado por personal de Tránsito dado que circulaba en moto.
Al momento de cursar los datos en el sistema informático de la Policía se detectó que el vecino tenía pendiente una averiguación de paradero por una causa de robo y defraudación.
Ocurrió en Garay y Alfonsín.
