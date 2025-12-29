El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua

Para tener en cuenta.
El pronóstico del tiempo alerta que la mejor forma de recibir el Año Nuevo será bajo el agua de la pileta, en Chacabuco y la zona.
Ocurre que se espera que el miércoles sea el día más caluroso de la semana con 39° centígrados de máxima.
Por el momento no se hab anunciado lluvias.
Ya en los primeros días del 2026 la temperatura máxima se estabilizará en los 30° centígrados.
