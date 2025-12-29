lunes, 29 de diciembre de 2025

El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua

 


Para tener en cuenta.

El pronóstico del tiempo alerta que la mejor forma de recibir el Año Nuevo será bajo el agua de la pileta, en Chacabuco y la zona.



Ocurre que se espera que el miércoles sea el día más caluroso de la semana con 39° centígrados de máxima.

Por el momento no se hab anunciado lluvias.

Ya en los primeros días del 2026 la temperatura máxima se estabilizará en los 30° centígrados.


