El Juzgado de Paz de Chacabuco en la Feria Judicial

Acuerdo.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires acordó el funcionamiento de los Juzgados de toda la provincia durante la Feria Judicial de enero de 2026.
Volver a Chacabuquero.
Para la atención de los Juzgados de Paz de General Viamonte, Lincoln y Chacabuco:
Del 1° al 20: cubrirá el servicio el Juzgado de Paz de Lincoln, a cargo de su titular.
Del 21 al 31: cubrirá el servicio el Juzgado de Paz de Chacabuco, a cargo del Dr. Miguel Angel Rossetti
La feria judicial de enero en Argentina es el período de receso anual en el que los tribunales nacionales y provinciales suspenden su actividad ordinaria durante todo el mes, desde el 1° hasta el 31 inclusive. Durante este tiempo, los plazos procesales se interrumpen (es decir, no corren los días para presentar escritos o apelaciones) y no se celebran audiencias de trámite común. El objetivo principal es garantizar el descanso del personal judicial y de los abogados particulares, permitiendo una pausa en el sistema legal que, de otro modo, obligaría a los profesionales a estar permanentemente alertas a las notificaciones y vencimientos.
No obstante, la justicia no se detiene por completo, ya que se designan jueces y empleados de guardia para atender únicamente los asuntos que no admiten demora, conocidos como "temas de feria". Estos casos urgentes incluyen cuestiones de salud (como amparos por medicación), violencia familiar, detenciones en materia penal o cualquier situación donde exista un peligro inminente de perder un derecho si no se actúa de inmediato. Para que un juez intervenga en enero, el abogado debe solicitar la "habilitación de feria", demostrando que el asunto es de extrema urgencia y no puede esperar a la reanudación de la actividad normal en febrero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema
- Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Masculino fue identificado nuevamente y algo más
Todavía se habla de esto:
- UCR: "Impuestazo y transparencia: menos ataques y más explicaciones"
- Trabajan en el mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco
- Queja de vecino: "Casi arranco el paragolpes
- Choque de motos: dos lesionados
- Cadena de oración por un joven que será operado
- Vecina contó como le robaron en la calle y pide ayuda
- "Mi pitbull terminó lastimado y al otro perro no le pasó nada"
- Mix: Nuevas Bombas - Pedido de Herrera - Asamblea definitiva
- Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco
- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"
- El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua
- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario