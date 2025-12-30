Choque y problema en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registra un accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Participaron en auto y una moto.
Volver a Chacabuquero.
La conductora del rodado menor porte se resistió a entregar la moto.
Se pidió atención médica para la misma. Una ambulancia fue al lugar y vio que no tenía lesiones. Se terminó yendo del lugar caminando.
Ocurrió en 25 de mayo y Gutiérrez.
Según los vecinos la moto chocó al auto.
La moto fue trasladada a la Comisaría.
Tránsito. Este martes se realizó un Operativo de prevención y recorrido de móviles y motos de tránsito en conjunto con personal de subcomisaría Rawson.
Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria sin casco conducidas por menores de edad.
