Más datos del accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en la primera cuadra de Hipólito Yrigoyen, entre Solís y 14 de Julio.
Según los vecinos hubo un choque de motos y dos personas fueron trasladadas al hospital la ambulancia.
Se tratarían de una femenina y un masculino.
Al parecer, la mujer de apellido Loureyro sería empleada de un supermercado y el varon, de apellido Galarza, sería empleado de una estación de servicio. Este último habría sufrido las lesiones más graves según los vecinos.
Sucedió en la mano ascendente del acceso.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Fue aprobado el aumento de tasas y algo más
- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema
- Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- El Juzgado de Paz de Chacabuco en la Feria Judicial
- Masculino fue identificado nuevamente y algo más
Todavía se habla de esto:
- UCR: "Impuestazo y transparencia: menos ataques y más explicaciones"
- Trabajan en el mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco
- Queja de vecino: "Casi arranco el paragolpes
- Choque de motos: dos lesionados
- Cadena de oración por un joven que será operado
- Vecina contó como le robaron en la calle y pide ayuda
- "Mi pitbull terminó lastimado y al otro perro no le pasó nada"
- Mix: Nuevas Bombas - Pedido de Herrera - Asamblea definitiva
- Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco
- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"
- El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua
- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario