Queja de vecino: "Casi arranco el paragolpes"

Problema con el pavimento.
Un vecino compartió con chacabuquero la foto de cómo quedó el pavimento en un sector de la ciudad a raíz de las altas temperaturas en la ciudad de Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
"Se levantó la gran obra de ingeniería de Aiola. Casi arranco el paragolpes", adjuntó el vecino como reflexión.
Ocurrió en Garay y Brandsen.
Parece que el vecino está haciendo alusión a la obra que se llevó a cabo durante la anterior gestión municipal e involucraba generar un centro comercial a cielo abierto en la avenida Garay. Quedó sin terminar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque de motos: dos lesionados
- Cadena de oración por un joven que será operado
- Vecina contó como le robaron en la calle y pide ayuda
- "Mi pitbull terminó lastimado y al otro perro no le pasó nada"
- Mix: Nuevas Bombas - Pedido de Herrera - Asamblea definitiva
- Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco
- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"
- El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua
- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron motos este domingo en Chacabuco
- PJ: "Somos, Juntos, UCR igual corrupción"
- Violento choque en la tarde de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron motos y algo más en Chacabuco
- Lo pararon por tránsito y lo demoraron por una causa penal en Chacabuco
- Robo en un departamento de Chacabuco
- Jinete trasladado al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario