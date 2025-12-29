lunes, 29 de diciembre de 2025

Queja de vecino: "Casi arranco el paragolpes"

 


Problema con el pavimento.

Un vecino compartió con chacabuquero la foto de cómo quedó el pavimento en un sector de la ciudad a raíz de las altas temperaturas en la ciudad de Chacabuco 



Volver a Chacabuquero.

"Se levantó la gran obra de ingeniería de Aiola. Casi arranco el paragolpes", adjuntó el vecino como reflexión.

Ocurrió en Garay y Brandsen.

Parece que el vecino está haciendo alusión a la obra que se llevó a cabo durante la anterior gestión municipal e involucraba generar un centro comercial a cielo abierto en la avenida Garay. Quedó sin terminar.


