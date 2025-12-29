Cadena de oración por un joven que será operado

Nota pedida
Pedido de cadena de oración por Brian Ferraro que va a ser intervenido quirúrgicamente en el día de mañana en el Hospital InterZonal Güemes de la Ciudad de Buenos Aires
