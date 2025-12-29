Mix: Nuevas Bombas - Pedido de Herrera - Asamblea definitiva

Breves.
Bombas. La Municipalidad informó que llegaron dos nuevas bombas cloacales para Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Implica una inversión por parte del Municipio de Chacabuco de 26.880.000 de pesos. Las dos nuevas bombas serán colocadas en puntos estratégicos de nuestra ciudad.
Son de origen importado y tendrán destino en la Planta Cloacal Zona Oeste y en el Pozo de Bombeo ubicado en la intersección de Insiarte y Alberdi.
Pedido. El concejal Lisandro Herrera pidió al bloque de Fuerza Patria que rectifique lo que sobre él se dijo en una nota firmada por los ediles de ese grupo político.
Se lo relacionó con denuncias de corrupción.
Tasas. Este martes se llevará a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que deberá tratar las ordenanzas impositiva y fiscal 2026. Incluye la creación de la Tasa por Salud.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco
- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"
- El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua
- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron motos este domingo en Chacabuco
- PJ: "Somos, Juntos, UCR igual corrupción"
- Violento choque en la tarde de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron motos y algo más en Chacabuco
- Lo pararon por tránsito y lo demoraron por una causa penal en Chacabuco
- Robo en un departamento de Chacabuco
- Jinete trasladado al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario