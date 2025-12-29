lunes, 29 de diciembre de 2025

Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco

 


Todo el año.

Se conocieron los datos oficiales sobre nacimientos, defunciones y matrimonios de 2025 en Chacabuco.



Hubo 394 nacimientos y 417 defunciones registradas. 

Esto quiere decir que la población sigue reduciéndose poco a poco. 

En el 2024 hubo 454 defunciones y 426 nacimientos. O sea, en el 2025 se está confirmando una tendencia.

Tal vez un estudio sociologico permita establecer las causas de esta situación.

Los otros datos estadísticos registrados marcan que se celebraron 104 matrimonios y 117 uniones civiles.


