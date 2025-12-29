Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco

Todo el año.
Se conocieron los datos oficiales sobre nacimientos, defunciones y matrimonios de 2025 en Chacabuco.
Hubo 394 nacimientos y 417 defunciones registradas.
Esto quiere decir que la población sigue reduciéndose poco a poco.
En el 2024 hubo 454 defunciones y 426 nacimientos. O sea, en el 2025 se está confirmando una tendencia.
Tal vez un estudio sociologico permita establecer las causas de esta situación.
Los otros datos estadísticos registrados marcan que se celebraron 104 matrimonios y 117 uniones civiles.
