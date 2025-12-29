lunes, 29 de diciembre de 2025

"Mi pitbull terminó lastimado y al otro perro no le pasó nada"

 


En respuesta a una nota pedida publicada por Chacabuquero.

Anoche estábamos con mi amiga sus hijos y su perro grande en la vereda. Sus hijos iban y venían de adentro porque estaban jugando y mi perro es incapaz de hacerles algo.



Entonces estamos tranquilas y en un momento entro al baño y le digo cuidado con la puerta y los nenes que no abran para que  mi perro no se escape(mi perro vive adentro de mi casa conmigo y tiene una parte de patio con rejas ,cuando estoy en el baño escucho la pelea entre perros.

El perro de mi amiga anda suelto y siempre viene y lo provoca tras las rejas. No sabemos quien empezó primero pero el mio resultó todo lastimado y el otro no tiene nada y sigue afuera de mi barrio como si nada.

Mí  perro ya fue condenado, mal visto. Él es protector de la casa y cuidó de mi abuela por mucho tiempo cuando estuvo sola.

Acá viven niños grandes. Viene gente. Jamás le hizo nada a nadie. Los invito a que vengan a conocerlo, a tocarlo, a interactuar con él a ver que les parece.

Me molesta que condenan la raza. Esto, cuanto los perros se pelean en cualquier barrio son cualquier raza y nadie dice nada.


Firma:

Luciana 

