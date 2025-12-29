"Mi pitbull terminó lastimado y al otro perro no le pasó nada"

En respuesta a una nota pedida publicada por Chacabuquero.
Anoche estábamos con mi amiga sus hijos y su perro grande en la vereda. Sus hijos iban y venían de adentro porque estaban jugando y mi perro es incapaz de hacerles algo.
Volver a Chacabuquero.
Entonces estamos tranquilas y en un momento entro al baño y le digo cuidado con la puerta y los nenes que no abran para que mi perro no se escape(mi perro vive adentro de mi casa conmigo y tiene una parte de patio con rejas ,cuando estoy en el baño escucho la pelea entre perros.
El perro de mi amiga anda suelto y siempre viene y lo provoca tras las rejas. No sabemos quien empezó primero pero el mio resultó todo lastimado y el otro no tiene nada y sigue afuera de mi barrio como si nada.
Mí perro ya fue condenado, mal visto. Él es protector de la casa y cuidó de mi abuela por mucho tiempo cuando estuvo sola.
Acá viven niños grandes. Viene gente. Jamás le hizo nada a nadie. Los invito a que vengan a conocerlo, a tocarlo, a interactuar con él a ver que les parece.
Me molesta que condenan la raza. Esto, cuanto los perros se pelean en cualquier barrio son cualquier raza y nadie dice nada.
Firma:
Luciana
Imagen: generada por Gemini
Nota relacionada:
- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix: Nuevas Bombas - Pedido de Herrera - Asamblea definitiva
- Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco
- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"
- El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua
- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron motos este domingo en Chacabuco
- PJ: "Somos, Juntos, UCR igual corrupción"
- Violento choque en la tarde de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron motos y algo más en Chacabuco
- Lo pararon por tránsito y lo demoraron por una causa penal en Chacabuco
- Robo en un departamento de Chacabuco
- Jinete trasladado al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario