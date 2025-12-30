Incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Varios móviles policiales fueron convocados por una situación violenta ocurrida en inmediaciones del Hospital municipal.
Los vecinos alertaron a la fuerza de seguridad sobre un altercado entre personas que incluían gritos con amenazas.
Los efectivos debieron contener a los involucrados.
Hubo tres demorados.
No trascendió más información a raíz del tradicional hermetismo de la Policía de Chacabuco.
Ocurrió en inmediaciones de San Luis y Pringles.
También la Policía inspeccionó el predio del Hogar del Niño, en avenida Alsina, porque el sereno detectó la presencia de 3 intrusos.
En este caso no se encontró a nadie.
