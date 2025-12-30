martes, 30 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Mariela. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Elda Mariela Rodríguez de Tamborini. Falleció a los 55 años. Casa de duelo: Junín y Vidal. Sepelio mañana a las 10.00.

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Fue aprobado el aumento de tasas y algo más

- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema

- Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco

- El Juzgado de Paz de Chacabuco en la Feria Judicial

- Masculino fue identificado nuevamente y algo más

Todavía se habla de esto:

- UCR: "Impuestazo y transparencia: menos ataques y más explicaciones"

- Trabajan en el mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

- Queja de vecino: "Casi arranco el paragolpes

- Choque de motos: dos lesionados

- Cadena de oración por un joven que será operado

- Vecina contó como le robaron en la calle y pide ayuda

- "Mi pitbull terminó lastimado y al otro perro no le pasó nada"

- Mix: Nuevas Bombas - Pedido de Herrera - Asamblea definitiva

- Se confirmó un mal dato para la población de Chacabuco

- '"Cuidado con este animal en Chacabuco"

- El tiempo en Año Nuevo: Bajo el agua

- Vecina nuevamente demorada en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)