Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema

Esta internado.
Hay novedades sobre la salud de un joven de Chacabuco que está internado en un centro médico de Haedo.
Se postergó la operación a la que debía ser sometido Brian Ferrado. Debía ser hoy pero se pasó para el viernes, informó la familia.
Es porque se encontraron daños en el envase de la prótesis que se le iba a colocar al joven.
Es poe esto que se mantienen las cadenas de oración por la salud del chacabuquense.
