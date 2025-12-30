Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco

No reintegrable.
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio no reintegrable a un establecimiento del partido de Chacabuco.
Fue en el marco del programa de Buenas Prácticas Agrícolas.
La unidad productiva se llama La Colonia y está ubicada en Rawson. El subsidio fue otorgado a María Teresa García y es de 33.948,80 pesos o escrito pesos treinta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con ochenta centavos
La ayuda está dirigida a promover la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas a los fines de favorecer la recuperación y el mejoramiento de los suelos de la provincia de Buenos Aires, y contribuir con el desarrollo local sostenible y el arraigo rural. El monto es coincidente con el porcentaje de cumplimiento alcanzado por la productora.
