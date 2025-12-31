Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento

Verano en Chacabuco y toda la provincia de Buenos Aires.
En enero, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia ofrecerá descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. Además, lanza una promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.
Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas del verano
Otra de las novedades es que la promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5.000. De esta manera, como este enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $25.000.
También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
