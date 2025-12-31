Reporte de una caída en Chacabuco

Antes de medianoche.
Se reportó la caída de un árbol a minutos del Año Nuevo.
Volver a Chacabuquero.
Fue en Garay entre Juan Manuel de Rosas y Sosa.
Fue comisionado al lugar personal de Defensa Civil para corroborar la emergencia.
