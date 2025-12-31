miércoles, 31 de diciembre de 2025

Reporte de una caída en Chacabuco

 


Antes de medianoche.

Se reportó la caída de un árbol a minutos del Año Nuevo.



Fue en Garay entre Juan Manuel de Rosas y Sosa.

Fue comisionado al lugar personal de Defensa Civil para corroborar la emergencia.



