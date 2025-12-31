miércoles, 31 de diciembre de 2025

Incendio en Chacabuco en el último día dél año

 


Emergencia.

Los Homero es voluntarios fueron convocados para combatir un incendio que se registra en la zona rural del partido de Chacabuco esta tarde. 

Al parecer todo comenzó con una planta y luego se extendió a pasto y ha alcanzado líneas eléctricas. 

Ocurre a la altura del kilómetro 178 de la ruta 7. 

En principio fue enviado lugar el móvil 30 que fuera presentado el viernes de la semana pasada.

Posteriormente se comisionó a otro camión para combatir incendios forestales.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque en calurosa tarde de Chacabuco

- Robo de fin de año en Chacabuco

- Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento

- Brindis en el centro para recibir el 2026

- Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco

- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

- Incendio en la medianoche de Chacabuco

- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque y problema en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Fue aprobado el aumento de tasas y algo más

- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema

- Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco

- El Juzgado de Paz de Chacabuco en la Feria Judicial

- Masculino fue identificado nuevamente y algo más


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)