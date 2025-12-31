Incendio en Chacabuco en el último día dél año

Emergencia.
Los Homero es voluntarios fueron convocados para combatir un incendio que se registra en la zona rural del partido de Chacabuco esta tarde.
Al parecer todo comenzó con una planta y luego se extendió a pasto y ha alcanzado líneas eléctricas.
Ocurre a la altura del kilómetro 178 de la ruta 7.
En principio fue enviado lugar el móvil 30 que fuera presentado el viernes de la semana pasada.
Posteriormente se comisionó a otro camión para combatir incendios forestales.
