jueves, 1 de enero de 2026

Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

 

Madrugada de Año Nuevo.

Esta madrugada de año nuevo un vecino fue trasladado al Hospital de Chacabuco.



Iba en bicicleta y tendría alrededor de 70 años.

Por causas que tratan de establecerse cayó al pavimento. Los vecinos de la zona lo encontraron y llamaron al SAME.

El accidentado fue trasladado al Hospital en ambulancia.

Ocurrió en Inmediaciones de Urquiza y Reconquista.

En la guardia del Hospital también se atendió a un joven de 17 años. Al parecer también sufrió lesiones en un accidente de tránsito.

