Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

Madrugada de Año Nuevo.
Esta madrugada de año nuevo un vecino fue trasladado al Hospital de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Iba en bicicleta y tendría alrededor de 70 años.
Por causas que tratan de establecerse cayó al pavimento. Los vecinos de la zona lo encontraron y llamaron al SAME.
El accidentado fue trasladado al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en Inmediaciones de Urquiza y Reconquista.
En la guardia del Hospital también se atendió a un joven de 17 años. Al parecer también sufrió lesiones en un accidente de tránsito.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Año Nuevo tormentoso en Chacabuco y la zona
- Altercado en un supermercado de Chacabuco
- Más datos del choque de motos en Chacabuco
- Incendio en Chacabuco en el último día dél año
- Choque en calurosa tarde de Chacabuco
- Robo de fin de año en Chacabuco
- Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento
- Brindis en el centro para recibir el 2026
- Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- Incendio en la medianoche de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario