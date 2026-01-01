Año Nuevo: Persecución en la ruta, pelea en la ciudad y algo más en Chacabuco

Mañana.
En la mañana de Año Nuevo se dieron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Perseguido. En la ruta 7, varios móviles de la Policía de Chacabuco persiguieron a un auto luego que personal de Cruz Roja alertara sobre una mujer que había sido subida a la fuerza al mismo por un masculino.
El rodado fue interceptado en Ruta 7 e Hipólito Yrigoyen.
Al menos hubo un demorado.
La Cruz Roja estuvo colaborando con los eventos bailables que se desarrollaron en los predios ubicados en cercanías de la ruta.
Pelea. En Alem y San Lorenzo hubo un altercado entre varias personas. También debió intervenir la Policía.
Todo habría comenzado porque no aparecía un teléfono celular.
Se pidió asistencia médica para una persona de sexo femenino.
Durmiente. En Salta y Cervantes un vecino se quedó dormido al volante de una camioneta. Cuando la Policía lo despertó, el vecino decidió irse caminando y dejó el rodado en el lugar, mal estacionado.
Género. Desde Corrientes y Balcarce una vecina fue trasladada a la Comisaría de la Mujer por un caso de la violencia de género.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Año Nuevo tormentoso en Chacabuco y la zona
- Altercado en un supermercado de Chacabuco
- Más datos del choque de motos en Chacabuco
- Incendio en Chacabuco en el último día dél año
- Choque en calurosa tarde de Chacabuco
- Robo de fin de año en Chacabuco
- Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento
- Brindis en el centro para recibir el 2026
- Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- Incendio en la medianoche de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario