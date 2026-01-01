jueves, 1 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Carlos. 

 

  - Juan Carlos Galante. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: Alberdi 386. Sepelio a las 16.30.

Necrológicas recientes: QEPD


