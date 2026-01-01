Encuentran niños solos en una casa en Año Nuevo en Chacabuco

Esta tarde.
Hijos de dos madres.
Cinco niños fueron encontrados por la Policía en una vivienda sin la guarda de adultos responsables esta tarde en una vivienda ubicada en un sector alejado del centro de la Ciudad de Chacabuco.
Fue a raíz del llamado de un vecino que advirtió la situación.
Posteriormente se pudo ubicar a las dos madres de los menores de edad. Tienen 23 y 28 años
Se le dio intervención al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.
Se definió el traslado de los menores y las madres al Servicio de Pediatría del Hospital Municipal para una inspección de su estado se salud.
