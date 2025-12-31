miércoles, 31 de diciembre de 2025

Robo de fin de año en Chacabuco

 

Últimas horas.

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en este último día del 2025.



Alguien ingresó a su propiedad saltando un tapial y se llevó herramientas.

Ocurrió en inmediaciones de Cadelago y Zapiola.

