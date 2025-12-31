miércoles, 31 de diciembre de 2025

Choque de motos en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron el mismo dos motocicletas. 

Según los vecinos los conductores de ambos rodados fueron trasladados en ambulancia al hospital. 

Se trató de una femenina y un masculino. 

Ocurrió en Pintos y Sarmiento

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Altercado en un supermercado de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Incendio en Chacabuco en el último día dél año

- Choque en calurosa tarde de Chacabuco

- Robo de fin de año en Chacabuco

- Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento

- Brindis en el centro para recibir el 2026

- Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco

- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

- Incendio en la medianoche de Chacabuco

- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque y problema en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Fue aprobado el aumento de tasas y algo más

- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema

- Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco

- El Juzgado de Paz de Chacabuco en la Feria Judicial

- Masculino fue identificado nuevamente y algo más


.

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)