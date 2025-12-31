Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco

Acceso a Chacabuco
Un motociclista fue agredido esta madrugada en una particular situación. Fue trasladado al Hospital.
El joven llegó pidiendo ayuda a la garita del sereno de una empresa de transporte alrededor de las 3.00 de la mañana. Presentaba una importante lesión en el rostro.
Al parecer, dijo que una persona de sexo femenino le había arrojado una piedra a la cara a unos 50 metros de la garita.
El sereno llamó a la empresa para la que trabaja y desde allí se comunicaron con la Policía para dar cuenta de lo ocurrido y garantizar atención médica para el lesionado.
Un patrullero fue al lugar. Tambien se hicieron presentes los progenitores del motociclista. Finalmente el padre lo trasladó en su auto particular hasta el Hospital.
La Policía inspeccionó la zona y encontró tirada la llave de la moto, que el joven agredido había perdido al buscar ayuda.
La madre se llevó la moto con custodia policial.
Todo esto sucedió en acceso Elguea - Román y Coronel Melián.
La femenina acusada viviría en las inmediaciones.
