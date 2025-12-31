Choque en calurosa tarde de Chacabuco

Vehículos.
Esa tarde se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una moto.
Llegó al lugar una ambulancia del hospital municipal pero el conductor de la moto no requirió ser trasladado.
Al coche la moto le arrancó el paragolpes delantero.
Ocurrió en Italia y Laprida.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo de fin de año en Chacabuco
- Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento
- Brindis en el centro para recibir el 2026
- Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- Incendio en la medianoche de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque y problema en Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Fue aprobado el aumento de tasas y algo más
- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Mantienen cadena de oración por un joven ante el surgimiento de un problema
- Otorgaron un subsidio a un establecimiento agropecuario de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- El Juzgado de Paz de Chacabuco en la Feria Judicial
- Masculino fue identificado nuevamente y algo más
No hay comentarios:
Publicar un comentario