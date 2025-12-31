Brindis en el centro para recibir el 2026

Ciudad de Chacabuco
El Año Nuevo será recibido en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En las escalinatas del Palacio Municipal se llevará a cabo el tradicional brindis encabezado por el intendente Rubén Darío Golía.
Tambien se presentarán los cantantes Amadeo Heredia y Diego Lobos.
Desde las 00.30 en Reconquista entre San Martín y Pueyrredón.
