Año Nuevo tormentoso en Chacabuco y la zona

Refrescante.
A menos de una hora del Año Nuevo ha comenzado a llover en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El pronóstico de tormentas aisladas y chaparrones se extiende hasta la madrugada del jueves.
Las precipitaciones pueden aliviar las temperaturas con las que se despide el 2025.
