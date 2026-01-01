Queja: Vecina mordida por un perro terminó en el Hospital de Chacabuco

Herida profunda. Foto de cómo quedó la vecina.
Una vecina de Chacabuco le contó a Chacabuquero que fue mordida por un perro mientras caminaba por la vía pública y la herida que sufrió fue de tal gravedad que necesitó tratamiento en la Guardia del Hospital.
Volver a Chacabuquero.
La vecina llamada Natalia, tiene 45 años. Tuvieron que aplicarle 4 puntos de sutura en una pierna y le recetaron antibióticos
El perro era grande y negro.
Ocurrió hoy alrededor de las 11.30 en Inmediaciones de Andes y Vélez Sarsfield.
"Yo aviso para que estén en alerta ya que me asistieron dos vecinas que me hicieron las primeras curaciones y me dijieron que ese perro ya había mordido a otra persona", comentó Natalia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Encuentran niños solos en una casa en Año Nuevo en Chacabuco
- Otro vertedero de objetos robados en Chacabuco
- Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia
- Año Nuevo: Persecución en la ruta, pelea en la ciudad y algo más en Chacabuco
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Año Nuevo tormentoso en Chacabuco y la zona
- Altercado en un supermercado de Chacabuco
- Más datos del choque de motos en Chacabuco
- Incendio en Chacabuco en el último día dél año
- Choque en calurosa tarde de Chacabuco
- Robo de fin de año en Chacabuco
- Cuenta DNI: habrá más días para comprar carne con descuento
- Brindis en el centro para recibir el 2026
- Motociclista agredido en la madrugada de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- Incendio en la medianoche de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario