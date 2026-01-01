jueves, 1 de enero de 2026

Queja: Vecina mordida por un perro terminó en el Hospital de Chacabuco

 

Boca de perro furioso Chacabuco mordida

Herida profunda. Foto de cómo quedó la vecina.

Una vecina de Chacabuco le contó a Chacabuquero que fue mordida por un perro mientras caminaba por la vía pública y la herida que sufrió fue de tal gravedad que necesitó tratamiento en la Guardia del Hospital.



Vecina de Chacabuco mordida por un perro en una pierna
Pierna de la vecina mordida

La vecina llamada Natalia, tiene 45 años. Tuvieron que aplicarle 4 puntos de sutura en una pierna y le recetaron antibióticos 

El perro era grande y negro. 

Ocurrió hoy alrededor de las 11.30 en Inmediaciones de Andes y Vélez Sarsfield.

"Yo aviso para que estén en alerta ya que me asistieron dos vecinas que me hicieron las primeras curaciones y me dijieron que ese perro ya había mordido a otra persona", comentó Natalia.


