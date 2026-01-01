Otro vertederos de objetos robados en Chacabuco

Para tener en cuenta.
En los tradicionales operativos de la Policía de Prevención Ecológica en Chacabuco se detectó un nuevo vertedero de objetos robados en la Ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Allí se hallaron dos chasis de motos que tenían pedido de secuestro por robos ocurridos en Chacabuco.
Se trata de un descampado que está ubicado en Máximo Gil continuación.
