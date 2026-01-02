Situación violenta en una vivienda de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registró una situación violenta en un domicilio de Chacabuco.
Debió intervenir la Policía.
Una vecina de 29 años acusó a su ex pareja de causar daños en su casa al intentar ingresar por la fuerza.
Al abrirse una ventana se terminó dañando un televisor.
Entre ambas personas hay una medida de no acercamiento dictada por la Justicia.
Ocurrió en un barrio en la calle Sarmiento.
