viernes, 2 de enero de 2026

Situación violenta en una vivienda de Chacabuco

 

Madrugada.

Esta madrugada se registró una situación violenta en un domicilio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Debió intervenir la Policía.

Una vecina de 29 años acusó a su ex pareja de causar daños en su casa al intentar ingresar por la fuerza.

Al abrirse una ventana se terminó dañando un televisor.

Entre ambas personas hay una medida de no acercamiento dictada por la Justicia.

Ocurrió en un barrio en la calle Sarmiento.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Exitoso operativo de prevención en Navidad y Año Nuevo en Chacabuco"

Todavía se habla de esto: 

- Encuentran niños solos en una casa en Año Nuevo en Chacabuco 

- Queja: Vecina mordida por un perro terminó en el Hospital de Chacabuco

- Otro vertedero de objetos robados en Chacabuco

- Necrológicas I

- Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia

- Año Nuevo: Persecución en la ruta, pelea en la ciudad y algo más en Chacabuco

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)