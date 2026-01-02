Amplio despliegue policial en el Hospital de Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía se observó un amplio despliegue policial en la Guardia del Hospital de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Tres patrulleros estuvieron dedicados a custodiar a una ambulancia.
A esto hay que sumarle que había personal de la fuerza de seguridad sobre el móvil de Salud.
Al parecer, fue trasladado al nosocomio una persona de sexo masculino que había estado protagonizando incidentes en Inmediaciones de Pinto y Juan Manuel de Rosas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los primeros padres del año en Chacabuco
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo del mes de enero de 2026
- "Arreglen esta pérdida de agua"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco
- "Exitoso operativo de prevención en Navidad y Año Nuevo en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Encuentran niños solos en una casa en Año Nuevo en Chacabuco
- Queja: Vecina mordida por un perro terminó en el Hospital de Chacabuco
- Otro vertedero de objetos robados en Chacabuco
- Dice que es de Chacabuco: le robaron y quedó varado en la Patagonia
- Año Nuevo: Persecución en la ruta, pelea en la ciudad y algo más en Chacabuco
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Reporte de la caída de un árbol en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario